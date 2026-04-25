Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 26 апреля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Северо-западный ветер утром сменится на умеренный юго-восточный.

Температура воздуха ночью 8-11°, днем - 15-18° тепла. Атмосферное давление снизится с 768 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

В регионах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако днем в отдельных горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Местами временами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 7-11°, днем - 19-24° тепла, в горах ночью 0-5°, днем - 8-13° тепла.