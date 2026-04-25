Президент Украины Володимир Зеленский предложил провести переговоры между Украиной и Россией в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом он заявил сегодня, выступая с заявлениями для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Габале.

"Мы проинформировали Президента Азербайджана о готовности к трехсторонним переговорам. Такие переговоры состоялись в Турции. Позже переговоры прошли в Швейцарии с участием американских партнеров. В случае готовности России к дипломатии, естественно, мы готовы к проведению таких переговоров в Азербайджане в ближайшее время", - отметил Зеленский.

