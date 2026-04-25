Встреча с Народным артистом Фахраддином Манафовым в Центре азербайджанской культуры в Берлине

В Центре азербайджанской культуры в Берлине прошла встреча Народного артиста Азербайджана Фахраддина Манафова с соотечественниками, проживающими в Германии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие, организованное при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и Альянса азербайджанцев Германии, стало значимым событием с точки зрения укрепления национально-культурных связей наших соотечественников, проживающих за рубежом, а также популяризации азербайджанского искусства. Встреча еще раз продемонстрировала роль культуры в сохранении национальной идентичности, преодолевающей географические границы.

Мероприятие началось с показа видеоматериалов с фрагментами фильмов и спектаклей с участием Фахраддина Манафова.

Член правления Альянса азербайджанцев Германии Эмин Салаев отметил, что проведение подобных встреч способствует укреплению национального единства и культурных связей среди диаспоры. Он подчеркнул, что живое общение с такими выдающимися деятелями искусства, как Фахраддин Манафов, повышает активность членов диаспоры и интерес молодого поколения к азербайджанской культуре и искусству.

В ходе встречи Народный артист Фахраддин Манафов рассказал о своем почти полувековом творческом пути, этапах формирования азербайджанской школы кино и театра, а также подчеркнул, что искусство несет не только эстетическую, но и моральную ответственность. Он отметил, что основой успеха на сцене и экране являются преданность профессии, уважение к ней и постоянная работа над собой. Отвечая на вопросы участников, артист поделился деталями создания образов, тонкостями актерского мастерства и внутренней дисциплиной, необходимой в этой профессии.

Народный художник Азербайджана Ашраф Гейбатов, советник посольства Азербайджана в Германии Самир Рзаев и представитель диаспоры Белла Салаева подчеркнули особую значимость подобных встреч для сохранения и развития национально-культурной памяти в диаспоре. Отмечалось, что такие мероприятия создают возможность живого общения с выдающимися представителями азербайджанской культуры и способствуют ее более широкому международному продвижению.

Встреча прошла в теплой и деловой атмосфере, Фахраддин Манафов ответил на многочисленные вопросы участников.