Пакистану передали замечания Ирана к требованиям США по сделке

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, прибывший в Исламабад, обсудил с официальными лицами Пакистана тему урегулирования конфликта с США. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Журналисты уточнили, что глава МИД Ирана передал пакистанской стороне, выступающей посредником в переговорах, позицию и замечания Тегерана к требованиям США.

В ходе встречи с начальником штаба пакистанской армии стороны также обсудили "вопросы сотрудничества для укрепления мира и стабильности в регионе".