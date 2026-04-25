Пакистану передали замечания Ирана к требованиям США по сделке Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, прибывший в Исламабад, обсудил с официальными лицами Пакистана тему урегулирования конфликта с США. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Пакистану передали замечания Ирана к требованиям США по сделке
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, прибывший в Исламабад, обсудил с официальными лицами Пакистана тему урегулирования конфликта с США. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Журналисты уточнили, что глава МИД Ирана передал пакистанской стороне, выступающей посредником в переговорах, позицию и замечания Тегерана к требованиям США.
В ходе встречи с начальником штаба пакистанской армии стороны также обсудили "вопросы сотрудничества для укрепления мира и стабильности в регионе".
