У побережья Турции произошло землетрясение

В Средиземном море в 22:49 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Как сообщает Day.Az, об этом заявило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Эпицентр землетрясения находился у побережья Средиземного моря.

По данным ведомства, очаг залегал на глубине 8,58 км и располагался в 267 км от района Датча провинции Мугла.