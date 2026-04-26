У побережья Турции произошло землетрясение
В Средиземном море в 22:49 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 4,9.
Как сообщает Day.Az, об этом заявило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).
Эпицентр землетрясения находился у побережья Средиземного моря.
По данным ведомства, очаг залегал на глубине 8,58 км и располагался в 267 км от района Датча провинции Мугла.
