На Солнце произошли две сильные вспышки

Две вспышки класса М зафиксировано на Солнце в субботу.

Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

"25 апреля в 10:59 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4423 (S05E27) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 07 минут. <....> в 17:30 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4424 (N17E38) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 10 минут", - отмечается в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.