Трамп назвал возможную причину стрельбы в отеле Washington Hilton

Американский лидер Дональд Трамп после стрельбы на торжественном ужине заявил, что многие не в восторге от того, что он превратил Соединенные Штаты "из посмешища" в "самую успешную страну", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я многое сделал. Мы многое сделали. Мы взяли эту страну - а мы многие годы были посмешищем - и [сделали так, что] теперь у нас самая успешная страна в мире. Мы изменили эту страну", - заявил Трамп.

По его словам, есть много людей, которым это не нравится. Он предположил, что в "этом и ответ" на произошедший в отеле инцидент со стрельбой.

Ранее мы сообщали, что в ночь на воскресенье вооруженный человек открыл стрельбу в гостинице Washington Hilton в Вашингтоне, где проходил вечер в честь журналистов, аккредитованных в Белом доме. На мероприятии присутствовали президент США Дональд Трамп, его супруга, многочисленные члены администрации США.