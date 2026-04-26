В рамках блокады задержаны 37 иранских судов - CENTCOM

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о задержании иранского судна в Оманском заливе. Как передает Day.Az, судно перевозило нефтепродукты и природный газ стоимостью в миллиарды долларов. Центральное командование заявило, что с начала блокады было задержано 37 иранских судов и что блокада против Ирана будет продолжена.