В рамках блокады задержаны 37 иранских судов

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о задержании иранского судна в Оманском заливе. Как передает Day.Az, судно перевозило нефтепродукты и природный газ стоимостью в миллиарды долларов. Центральное командование заявило, что с начала блокады было задержано 37 иранских судов и что блокада против Ирана будет продолжена.
