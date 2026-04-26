В Иране назвали условие возобновления переговоров с США

Президент Ирана заявил о несоответствии между действиями США и их заявлениями о стремлении к дипломатическому урегулированию конфликта.

В ходе разговора с президентом Пакистана Пезешкиан отметил, что Вашингтон продолжает оказывать давление на Тегеран, одновременно заявляя о готовности к переговорам. По его мнению, такая политика не способствует урегулированию ситуации.

"Исламская Республика не вступит в навязанные переговоры под давлением, угрозами или в условиях блокады", - подчеркнул Пезешкиан.

Он призвал США устранить препятствия на пути к диалогу, в частности отменить блокаду Ормузского пролива.

Сейчас между США и Ираном действует перемирие, продленное на прошлой неделе, однако движение судов через пролив остается минимальным: его пересекают по пять кораблей в сутки, тогда как до конфликта проходило по 130.

