В Иране назвали условие возобновления переговоров с США
Президент Ирана заявил о несоответствии между действиями США и их заявлениями о стремлении к дипломатическому урегулированию конфликта.
В ходе разговора с президентом Пакистана Пезешкиан отметил, что Вашингтон продолжает оказывать давление на Тегеран, одновременно заявляя о готовности к переговорам. По его мнению, такая политика не способствует урегулированию ситуации.
"Исламская Республика не вступит в навязанные переговоры под давлением, угрозами или в условиях блокады", - подчеркнул Пезешкиан.
Он призвал США устранить препятствия на пути к диалогу, в частности отменить блокаду Ормузского пролива.
Сейчас между США и Ираном действует перемирие, продленное на прошлой неделе, однако движение судов через пролив остается минимальным: его пересекают по пять кораблей в сутки, тогда как до конфликта проходило по 130.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре