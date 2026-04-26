Трамп опубликовал видео покушения в отеле Hilton

Президент США Дональд Трамп опубликовал кадры с камер наблюдения, запечатлевшие сегодняшнее нападение на Ужин корреспондентов Белого дома. Как передает Day.Az, также он выложил фото с задержанным стрелком.

Ранее мы сообщали, что в ночь на воскресенье вооруженный человек открыл стрельбу в гостинице Washington Hilton в Вашингтоне, где проходил вечер в честь журналистов, аккредитованных в Белом доме. На мероприятии присутствовали президент США Дональд Трамп, его супруга, многочисленные члены администрации США.