В Каспийском море произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА.

емлетрясение магнитудой 3,5 произошло в 11:36 по местному времени на глубине 20 км.