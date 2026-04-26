В столице этой страны ввели комендантский час

Комендантский час введен в столице Мали городе Бамако и его окрестностях после атак отрядов боевиков на ряд стратегически важных объектов, включая международный аэропорт. Об этом объявил губернатор округа Бамако, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Комендантский час действует с 21:00 до 06:00 и продлится три дня, - говорится в его сообщении, распространенном в соцсетях. - Данная мера необходима для обеспечения порядка". 25 апреля боевики атаковали крупнейшую армейскую базу страны Кати, которая расположена в пригороде Бамако. Они также обстреляли международный аэропорт столицы. Атакам отрядов радикальных группировок подвергся также десяток городов в различных частях страны.

Генеральный штаб Вооруженных сил Мали сообщил, что в ходе отражения атак и дальнейших наступательных действий правительственных сил уничтожены "многие сотни боевиков". Ранее сообщалось о ликвидации 80 нападавших. Ранения получили 16 военнослужащих армии Мали и гражданских лиц. Генштаб отметил, что продолжаются масштабные операции по зачистке Бамако и базы Кати от остатков боевиков. Аналогичные действия предпринимаются и в других частях стран.