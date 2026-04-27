Интернет-тролли пытаются поссорить Баку с Москвой

Автор: Байрам Эльшадов

Азербайджан последовательно выстраивает сбалансированную и прагматичную внешнюю политику, укрепляя отношения как с соседями, так и с глобальными центрами силы. Это позволило стране закрепиться в роли надежного партнера и самостоятельного игрока. Однако предпринимаются попытки очернить Баку и осложнить его связи с соседями, в частности с Россией. Поводом для этого на этот раз стал рабочий визит Президента Украины Володимира Зеленского.

Украинский лидер прибыл 25 апреля в Габалу, где встретился с Президентом Ильхамом Алиевым. Главы двух государств провели переговоры, а затем выступили с заявлениями для прессы. И буквально сразу же налетели тролли, псевдо эксперты, клавиатурные воины, контролируемые недоброжелателями развивающихся отношений Баку и Москвы и начали распространять в Сети дешевые фейки о том, что Азербайджан якобы "встал на антироссийские рельсы". Почему? Потому что Азербайджан и Украина провели обсуждения по развитию военно-промышленного комплекса. Если точнее, то было отмечено, что существуют очень хорошие возможности для совместного производства антидронов, а также в обмене опытом.

То есть Баку и Киев обсуждали оборонный вопрос, что является абсолютно нормальной практикой для любых суверенных государств, заинтересованных в укреплении собственной безопасности. Клавиатурные гниды же, несмотря на то что написано было черным и по белому, заметили в этом всем лишь некий "акт конфронтации Азербайджана с РФ" и активно распространяют дезинформацию о том, что "Баку с Киевом будут строить ударные беспилотники".

Да и ведут себя эти черти достаточно предсказуемо. Методичка-то одна. Во-первых, если это комментарии в соцсетях, то везде видно, что аккаунты новые. Нет ни фотографии профиля, ни каких-то данных, ни публикаций. Просто гиены, которым было указано писать чушь. Во-вторых, дезинформацию активно пытаются разгонать и по телеграм помойкам, которые по заданию пишут буквально одни и те же тексты, просто другими словами. Диванные "эксперты" на полном серьезе утверждают, что "Азербайджан будет вооружать Украину против России". Причем сопровождается сие бред оскорблениями в адрес нашей страны.

Это далеко не первый случай, когда интернет-отбросы пытаются создать шум, посеять недоверие и столкнуть интересы Баку и Москвы. Их задача - вбросить тезис и разогнать его по своим же каналам, создавая иллюзию "общественного мнения". На факты им плевать: они работают по принципу информационного мусора ради копеек. По сути, это одна из самых низкооплачиваемых и грязных форм деятельности в сети, мало чем отличающаяся от проституции.

Тем не менее отношения Баку и Москвы сломать такими дешевыми трюками не удастся. Сколько бы ни пытались раскачать тему, Азербайджан и Россия продолжают строить отношения на конкретных шагах, добрососедстве и прагматизме. Самый показательный недавний пример - вопрос с крушением самолета AZAL. После длительных переговоров Баку и Москва вышли на урегулирование, были согласованы компенсации и признаны обстоятельства трагедии, связанной с непреднамеренными действиями российских ПВО. Это результат тяжелого диалога, который довели до конкретного решения. Параллельно идет системная работа по линии правительств. В апреле в Баку прибыл вице-премьер России Алексей Оверчук, где прошло заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. На повестке были торговля, инвестиции, транспорт, гуманитарные проекты, выполнение ранее достигнутых договоренностей. Оверчук прямо заявил, что стороны обсуждают не только чувствительные вопросы, но и наращивают экономическое взаимодействие. И это только из недавнего. Перечислять можно долго.

Подобную же линию Баку проводит и по отношению к Киеву. С начала конфликта Азербайджан неоднократно отправлял в Украину гуманитарную помощь, включая медикаменты, оборудование, электротехнические материалы и средства для восстановления инфраструктуры. Оказывалась поддержка в сфере энергетики - в том числе поставки трансформаторного оборудования и другой критически важной техники для восстановления поврежденных объектов. Также Азербайджан участвовал в восстановительных проектах в Украине на уровне гуманитарных инициатив, включая поддержку пострадавших гражданских объектов. Азербайджан с первых дней войны на самом высоком уровне заявлял, что поддерживает территориальную целостность Украины. Кто-то возмущался этому в Кремле? Нет. Потому что все открыто, все честно. А вы кто такие?

Так что, неуважаемые шакалы, объясняем предельно понятно, даже для самых тугих: когда Баку выстраивает отношения с какими-либо странами, он никогда параллельно не действует против третьих государств. Азербайджан не вовлекается в конфронтацию и не разрывает существующие каналы взаимодействия с партнерами. Именно это и делает его уникальным и надежным партнером. А свои фейки можете засунуть себе, как говорится, "по самое не хочу". Стравить Азербайджан с его друзьями у вас не получится. Зарплату вы получаете зря.