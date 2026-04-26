В ЕС прокомментировали покушение на Трампа

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас с облегчением восприняла новость о том, что президент США Дональд Трамп не пострадал при стрельбе во время торжественного ужина в отеле Washington Hilton. Об этом она написала в X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Испытываю облегчение, оттого что все присутствующие, включая президента Трампа, находятся в безопасности после стрельбы", - отреагировала она на покушение.

Каллас также подчеркнула, что в демократическом обществе не должно быть политического насилия.

Ранее мы сообщали, что в ночь на воскресенье вооруженный человек открыл стрельбу в гостинице Washington Hilton в Вашингтоне, где проходил вечер в честь журналистов, аккредитованных в Белом доме. На мероприятии присутствовали президент США Дональд Трамп, его супруга, многочисленные члены администрации США.