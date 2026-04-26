Трамп разочарован в НАТО

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что очень сильно разочаровался в НАТО.

"Что касается НАТО, я очень разочарован в альянсе, так как они не были [с нами, когда были нужны]", - сказал он, сообщает Day.Az.

На этой неделе издание Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов и представителя Минобороны США сообщило, что команда американского лидера составила список "плохих" и "хороших" стран НАТО.

Источники рассказали, что американская администрация ищет способы наказать союзников, которые отказались поддержать военный конфликт с Ираном, и над списком шла работа в преддверии апрельского визита главы НАТО Марка Рютте в Вашингтон.

1 апреля глава Белого дома признался, что всерьез задумывается о выходе Соединенных Штатов из Североатлантического альянса из-за отказа союзников помочь Вашингтону с разблокировкой Ормузского пролива. 6 апреля Трамп назвал НАТО "бумажным тигром"