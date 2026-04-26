"Карабах" победил "Нефтчи" в матче Премьер-лиги Азербайджана

"Карабах" разгромил "Нефтчи" в матче 29-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча, прошедшая на стадионе Palms Sports Arena, завершилась уверенной победой гостей со счетом 5:1.

Счет в игре был открыт уже на 9-й минуте - отличился Муса Гурбанлы. На 21-й минуте "Нефтчи" сумел восстановить равновесие благодаря голу Эльвина Бадалова. Однако вскоре "Карабах" снова вышел вперед - на 32-й минуте дубль оформил Гурбанлы, а перед перерывом, на 38-й, преимущество гостей увеличил Джони Монтьель.

Во втором тайме подопечные Гурбана Гурбанова продолжили доминировать: на 68-й минуте четвертый мяч забил Леандро Андраде. Точку в разгроме уже в компенсированное время поставил Эммануэль Аддаи, отличившийся на 90+3 минуте.

После этого матча в активе "Нефтчи" осталось 44 очка, клуб занимает пятое место. "Карабах" (59 очков) расположился на второй строчке.