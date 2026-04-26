Саида Хагвердиева удостоена премии "Серебряная карьера" в Анкаре

Азербайджанский театральный и кинорежиссёр Саида Хагвердиева стала лауреатом IV международной премии Gümüş Karyera Ödülləri (Серебряная карьера). Официальная церемония вручения наград состоится 20 мая в Анкаре (Турция), сообщила Trend Life лаурета премии, передает Day.Az.

Режиссёр удостоена этой престижной награды за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере театра и кино, а также за успешную премьеру полнометражного художественного фильма "Старые чемоданы", посвящённого Карабахской войне и ранее представленного в Анкаре. Показ картины вызвал широкий резонанс в СМИ братской страны - о фильме было опубликовано множество материалов.

Отметим, что премия "Серебряная карьера", организуемая в столице Турции, является значимым общественно-культурным событием, в рамках которого отмечаются достижения представителей различных сфер. Награждение проводится журналом Protokol компании BY Media и охватывает деятелей политики, бизнеса, медиа, искусства и академической среды. В этом году церемония проходит в четвёртый раз, подтверждая свой статус важной платформы для признания профессиональных достижений и популяризации успешных проектов.