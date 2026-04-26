Экономика Азербайджана сохраняет устойчивость на фоне глобальных рисков

Автор: Акпер Новруз, Azernews

Хрупкая глобальная экономическая ситуация начинает оказывать давление на перспективы роста, что было отмечено Международным валютным фондом в апрельском выпуске World Economic Outlook 2026. Фонд снизил прогноз глобального роста на 0,3 процентного пункта, одновременно пересмотрев в сторону понижения ожидания по экономикам - экспортерам нефти на 2,6 процентного пункта. Эти корректировки отражают растущую неопределенность, вызванную сохраняющейся волатильностью цен на энергоносители и усилением геоэкономической напряженности.

На этом фоне экономика Азербайджана в первом квартале 2026 года продемонстрировала устойчивость. Рост в ненефтегазовом секторе продолжает оставаться ключевым фактором экономической активности, поддерживаемым устойчивым внутренним спросом, стабильными инвестиционными потоками и расширением в сфере услуг и промышленности.

Промышленное производство в ненефтяном секторе увеличилось на 7,0 процента, сектор информации и связи вырос на 9,2 процента, а торговля - на 3,7 процента. Доходы на душу населения за тот же период выросли на 6,6 процента. Активность на потребительском рынке также усилилась: общий объем реализованных товаров и оказанных услуг увеличился на 4,6 процента. Оборот розничной торговли вырос на 3,7 процента, общественного питания - на 5,2 процента, платных услуг - на 8,8 процента, что свидетельствует о сохранении потребительской активности несмотря на внешние вызовы.

Инвестиционная динамика указывает на сохранение доверия к среднесрочным перспективам. Общий объем инвестиций в основной капитал в первом квартале вырос на 14,9 процента, при этом в нефтегазовом секторе рост составил 44,6 процента. В то же время инвестиции в ненефтяной сектор со стороны негосударственного сегмента увеличились на 17,3 процента, что свидетельствует о расширении участия частного бизнеса.

Динамика внешней торговли дополнительно подтверждает курс на диверсификацию. Экспорт ненефтегазовой продукции вырос на 11,7 процента, значительно опередив рост импорта на уровне 1,2 процента, без учета импорта золота Государственным нефтяным фондом. Экспорт продовольственных товаров увеличился на 25,1 процента и достиг 281 миллиона долларов за счет резкого роста по ключевым категориям: экспорт сахара вырос в 4,5 раза, хлопковой пряжи - в 2 раза, растительных и животных масел - на 68,4 процента, хлопкового волокна - на 43,5 процента. Экспорт фруктов и овощей увеличился на 22,1 процента, алюминиевой продукции - на 20,4 процента, чая - на 15,1 процента, напитков - на 4,3 процента.

Экспорт сельскохозяйственной продукции вырос на 26,6 процента и достиг 215,6 миллиона долларов, тогда как экспорт продукции агропромышленного комплекса увеличился на 27,4 процента - до 88 миллионов долларов. В совокупности эти сегменты выросли на 26,8 процента и достигли 303,7 миллиона долларов, что подчеркивает растущий вклад цепочек добавленной стоимости за пределами углеводородного сектора.

Эти тенденции показывают, что многолетние усилия Азербайджана по диверсификации экономики начинают приносить измеримые результаты. Укрепление ненефтяных отраслей повышает устойчивость экономики к внешним шокам и формирует более широкую базу для устойчивого роста.

Политика властей по-прежнему направлена на улучшение делового климата и стимулирование развития частного сектора. На заседании Экономического совета 10 апреля обсуждались вопросы устранения узких мест в инфраструктурной связности и промышленном развитии. Дополнительно Комиссия по деловой среде и международным рейтингам расширила опросы среди предпринимателей, охватывающие такие сферы, как торговые операции, налогообложение, финансовые услуги и туризм. Такой подход направлен на более точную настройку реформ с учетом потребностей бизнеса.

Международные институты также фиксируют эти изменения. Всемирный банк в своем отчете Business Ready 2025 впервые оценил Азербайджан по таким направлениям, как регуляторная среда, государственные услуги и операционная эффективность. Как Всемирный банк, так и Международный валютный фонд пересмотрели прогнозы роста экономики Азербайджана на 2026 год в сторону повышения - до 2,0 и 2,2 процента соответственно, что отражает доверие к макроэкономической политике и программе структурных реформ.

В перспективе в стране готовится "Стратегия социально-экономического развития на 2027-2030 годы", которая должна определить новый этап роста, основанный на повышении производительности, диверсификации и укреплении партнерства между государством и частным сектором. В условиях усиливающейся глобальной неопределенности перед Азербайджаном стоит задача сохранить этот курс трансформации, одновременно адаптируясь к продолжающейся волатильности в традиционном энергетическом секторе.