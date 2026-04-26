Японское общественное телевидение транслировало прибытие танкера, заполненного нефтью из США.

Подобные трансляции направлены на то, чтобы успокоить японское население, которое осознает полную зависимость своей страны от иностранных поставок нефти и все больше недовольно ситуацией в Ормузском проливе, застрявшей в подвешенном состоянии.

Кроме того, поддержка Израиля и войны США против Ирана среди японцев чрезвычайно низка. Действующее правительство, известное своими тесными связями с Америкой, пытается улучшить имидж страны, подчеркивая помощь, которую оно оказывает Японии.