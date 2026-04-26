На Лондонском марафоне установлен новый мировой рекорд

https://news.day.az/sport/1830474.html
26 апреля Саве Саве стал победителем Лондонского марафона с результатом 1 час 59 минут 30 секунд. Интересно, что эфиоп Йомиф Кейелча показал результат 1 час 59 минут 41 секунду.
Предыдущий мировой рекорд принадлежал кенийцу Келвину Киптуму (2:00:35).
