На Лондонском марафоне установлен новый мировой рекорд

Кенийский бегун Себастьян Саве установил новый мировой рекорд в марафоне, став первым человеком, выбежавшим из двух часов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

26 апреля Саве Саве стал победителем Лондонского марафона с результатом 1 час 59 минут 30 секунд. Интересно, что эфиоп Йомиф Кейелча показал результат 1 час 59 минут 41 секунду.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал кенийцу Келвину Киптуму (2:00:35).