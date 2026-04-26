Глава UFC раскрыл подробности стрельбы на торжественном ужине с участием Трампа

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт раскрыл подробности стрельбы на торжественном ужине с участием президента США Дональда Трампа. Его слова приводятся на странице Happy Punch в социальной сети Х, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Столы начали переворачиваться, вбежали люди с пистолетами и закричали: "Ложись!" Но я не стал этого делать. Это было чертовски круто. Я буквально наслаждался каждой минутой - это был совершенно сумасшедший и уникальный опыт", - поделился подробностями Уайт.

Глава UFC уточнил, что они сидели прямо перед местом, где находился президент. Никто не пострадал, но вооруженные сотрудники службы безопасности вошли в зал, ища стрелка, и подошли к их столику. "Я подумал, что стрелок где‑то рядом с нами", - заявил он.

Ранее мы сообщали, что в ночь на воскресенье вооруженный человек открыл стрельбу в гостинице Washington Hilton в Вашингтоне, где проходил вечер в честь журналистов, аккредитованных в Белом доме. На мероприятии присутствовали президент США Дональд Трамп, его супруга, многочисленные члены администрации США.