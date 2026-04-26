Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Никол Пашинян снова продемонстрировал то, что уже не раз становилось заметно: его внешнеполитическая линия во многом формируется с оглядкой на других. Есть у него такая привычка - повторять. И, как правило, именно за Президентом Азербайджана.

Очередной эпизод произошел буквально сегодня. После стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне Президент Ильхам Алиев выступил с заявлением, отреагировав на произошедшее. Это - нормальная реакция лидера, который понимает, что такое международная ответственность. Спустя короткое время публикацией в своих соцсетях поделился и Никол Пашинян. Ни своей интонации, ни собственной позиции. И это уже не совпадение.

Другой эпизод - реакция на события в Иране. После того как Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи со смертью верховного лидера Хаменеи, Ереван зеркально отвечает. Сначала Баку формирует позицию, затем Ереван догоняет.

И это не новое явление. Достаточно вспомнить показательный эпизод 2024 года, когда Пашинян два дня подряд выступал в парламенте. Армянский премьер вдруг резко меняет пластинку и начинает критиковать ныне уже покойную Минскую группу ОБСЕ - ту самую структуру, за которую он цеплялся как за спасательный круг. Говорит мол, "30 лет нас швыряли", "геополитические игры", "говорили одно - делали другое". Только вот огромная разница в том, что для Президента Азербайджана это была последовательная линия, а для Пашиняна стало внезапным "озарением" с опозданием на много лет.

И так во всем. Азербайджан выстраивает прагматичные отношения с Западом, Пашинян пытается повторить вслед. Азербайджан становится транзитным и энергетических хабом, и тут же Пашинян ищет, как подключиться к этим инициативам.

Сейчас это явление проявляется все больше на фоне приближающихся парламентских выборов в Армении. Пашинян оказался зажат между реальностью и страхом. Реальность требует мира с Азербайджаном и, наконец, признания новых правил игры. Внутренняя политика требует лавирования, оправданий и попыток сохранить лицо перед избирателем. Да, нельзя отрицать позитивных нарративов, которые сегодня озвучивает армянский премьер. Он не может не согласиться с линией, которая уже сформирована в Баку. При этом он пытается выдать это за свой собственный "гениальный план". Но проблема в том, что когда ты идешь следом - это не скрыть.

Контраст с политикой Президента Ильхама Алиева на этом фоне становится предельно очевидным. Президент Азербайджана задает правила игры - армянский премьер пытается выучить их по ходу. Первый действует на опережение - второй сверяет часы.

Это отражение состояния самой Армении, которая десятилетиями жила без самостоятельности, под управлением своих покровителей и с иллюзиями, оторванными от реальности. Тридцать лет оккупации азербайджанских земель только усугубили этот разрыв.

Реальность вернулась жестко. После Второй Карабахской войны. Именно это поражение стало холодным душем для Еревана. Спустя годы и в самой Армении начали звучать признания: без мира с Азербайджаном у страны нет будущего. Об этом, кстати, говорил и сам Пашинян.

Но даже сейчас, находясь в новой реальности, армянское руководство не демонстрирует самостоятельности. Напротив - теперь это зависимость от повестки, формируемой Баку. Пашинян наблюдает, тормозит, а затем пытается воспроизвести тот же ход, будто сверяясь с правильным ответом в конце учебника. Проблема лишь в том, что в политике правильные ответы не подсказывают. Выбирать роль повторяющего и надеяться, что если достаточно точно копировать сильного игрока, то можно автоматически стать таким же. Не так это работает.