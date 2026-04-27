Bitcoin подешевел

За последние сутки на криптовалютном рынке наблюдалась разнонаправленная динамика.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные платформы CoinMarketCap, стоимость Bitcoin снизилась на 0,33% и составила 77 837 долларов США, а его рыночная капитализация достигла 1,558 трлн долларов. В то же время Ethereum прибавил 0,07%, поднявшись до 2 332 долларов при капитализации 281,6 млрд долларов.

BNB подешевел на 0,30% - до 630,51 доллара, Bitcoin Cash снизился на 1,10% - до 449,64 доллара. В то же время Monero вырос на 2,26% - до 385 долларов, Bittensor прибавил 1,51% - до 250,82 доллара, тогда как Zcash потерял 1,46% - снизившись до 352,69 доллара.

Изменения также затронули токены, обеспеченные золотом. Цена PAX Gold выросла на 0,25% - до 4 706 долларов, а Tether Gold подорожал на 0,16% - до 4 700 долларов.

Общая капитализация рынка за последние 24 часа сократилась на 0,08% и составила 2,6 трлн долларов США. В целом рынок демонстрирует слабую динамику, несмотря на рост отдельных активов. Значение индекса Fear & Greed на уровне 45 указывает на сохраняющуюся осторожность инвесторов.

По мнению аналитиков, неопределенность на рынке в значительной степени обусловлена глобальными макроэкономическими ожиданиями, сигналами центральных банков относительно процентной политики, а также снижением интереса к рисковым активам.