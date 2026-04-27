Американские корабли экстренно оснастили «адским огнем»

Корабли Военно-морских сил (ВМС) США экстренно оснащают пусковыми установками с ракетами Hellfire ("адский огонь") для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как передает Day.Az, об этом пишет TWZ.

ВМС получили дополнительное финансирование для оперативной интеграции антидроновых систем на корабли ударных группировок во главе с авианосцами Gerald Ford и Theodore Roosevelt. Средства предназначены для закупки и установки пусковых систем с ракетами Longbow Hellfire и Coyote.

Как пишет издание, опыт, который ВМС США накопили в ходе работы в Красном море и операции против Ирана, доказывает острую необходимость в усилении защиты кораблей от БПЛА.

AGM-114L Longbow Hellfire является модификацией ракеты "воздух-поверхность" AGM-114. Боеприпас получил комбинированную систему наведения с активной головкой самонаведения и инерциальной системой. Это позволяет реализовать принцип "выстрелил и забыл".