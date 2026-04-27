Сильное землетрясение в Японии

Землетрясение магнитудой 6 произошло в префектуре Хоккайдо на севере Японии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр землетрясения находился в 30 км к юго-западу от города Обихиро, в котором проживает около 173 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 79 км.

Информация о возможных пострадавших или разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.