https://news.day.az/world/1830531.html Сильное землетрясение в Японии Землетрясение магнитудой 6 произошло в префектуре Хоккайдо на севере Японии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, эпицентр землетрясения находился в 30 км к юго-западу от города Обихиро, в котором проживает около 173 тыс. человек.
Сильное землетрясение в Японии
Землетрясение магнитудой 6 произошло в префектуре Хоккайдо на севере Японии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр землетрясения находился в 30 км к юго-западу от города Обихиро, в котором проживает около 173 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 79 км.
Информация о возможных пострадавших или разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
