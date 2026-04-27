Противостояние США и Ирана грозит ЕС политическим кризисом

Европейские лидеры испытывают серьезную тревогу: противостояние США и Ирана рискует перерасти из экономического потрясения в политический кризис для и без того нестабильного центра Евросоюза.

Как передает Day.Az, об этом пишет издание Politico.

На фоне роста цен на энергоносители и замедления экономического развития правительства стран ЕС, по данным газеты, готовятся к кризису, который они практически не способны предотвратить и который может "подорвать и без того ослабленный политический мейнстрим" союза. "Увеличение затрат на энергоресурсы ведет к росту цен на продукты, транспорт и жилье, сильнее всего ударяя по домохозяйствам с низким и средним доходом", - заявил Politico глава Европейского экономического и социального комитета (ЕЭСК) Шеймус Боланд, представляющего профсоюзы и консультирующего Еврокомиссию по вопросам экономики и занятости.

"С политической точки зрения это подрывает доверие - не только к национальным правительствам, но и к способности европейских институтов защищать граждан от внешних шоков. Это может ускорить рост поддержки более протекционистской политики", - подчеркнул Боланд.

По словам еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса, последствия блокировки Ормузского пролива "становятся все более ощутимыми" и "затрагивают всю экономику". Он отметил, что бюджетные возможности сейчас ограниченнее, чем после пандемии COVID-19 и первого энергетического кризиса. Ранее Домбровскис предупреждал, что страны ЕС могут столкнуться со "стагфляционным шоком" - сочетанием высокой инфляции, слабого экономического роста и безработицы.

Ранее сообщалось, что Иран передал США новое предложение по Ормузскому проливу.