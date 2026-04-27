В Китае кассиров заменяют роботами

В Китае кассиров постепенно заменяют роботами.

В новых магазинах с использованием ИИ под брендом Galbot покупателей обслуживают гуманоидные роботы: клиенту нужно выбрать товар и оплатить его через терминал, после чего покупку выдает машина.

На сегодняшний день уже открыто около 20 таких магазинов в семи городах страны.