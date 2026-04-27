Градостроительная стратегия Азербайджана вызывает международный интерес.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Азербайджана Натиг Мамедли в ходе информационной сессии для представителей СМИ, организованной в рамках WUF13 в Университете ADA.

Он отметил, что позиция Азербайджана в сфере градостроительства и реализуемые проекты вызывают большой интерес у международного сообщества.

По словам Н.Мамедли, особого внимания заслуживают масштабные работы по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий, развернувшиеся после Отечественной войны.

Он подчеркнул, что города фактически создаются заново - уже на основе современных, устойчивых и инновационных принципов градостроительства.

Н.Мамедли отметил, что этот опыт представляет собой важный и показательный кейс, который Азербайджан может продемонстрировать миру.

"WUF13 станет эффективной площадкой для того, чтобы донести эту историю до широкой международной аудитории", - заявил он.