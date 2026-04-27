Градостроительная стратегия Азербайджана вызывает международный интерес

Градостроительная стратегия Азербайджана вызывает международный интерес.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Азербайджана Натиг Мамедли в ходе информационной сессии для представителей СМИ, организованной в рамках WUF13 в Университете ADA.

Он отметил, что позиция Азербайджана в сфере градостроительства и реализуемые проекты вызывают большой интерес у международного сообщества.

По словам Н.Мамедли, особого внимания заслуживают масштабные работы по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий, развернувшиеся после Отечественной войны.

Он подчеркнул, что города фактически создаются заново - уже на основе современных, устойчивых и инновационных принципов градостроительства.

Н.Мамедли отметил, что этот опыт представляет собой важный и показательный кейс, который Азербайджан может продемонстрировать миру.

"WUF13 станет эффективной площадкой для того, чтобы донести эту историю до широкой международной аудитории", - заявил он.