Для этих лиц введут льготу к ежемесячному доходу

Членам семей саперов, погибших при разминировании, снизят налогооблагаемый ежемесячный доход на 400 манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс, который был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Отмечается, что изменения предусматривают уменьшение на 400 манатов налогооблагаемого ежемесячного дохода членов семей саперов, погибших при исполнении служебных обязанностей в ходе разминирования.

Кроме того, обучение детей погибших саперов будет оплачиваться за счет средств государственного бюджета.

Сообщается, что изменения предусматривают оплату обучения (за исключением дополнительного образования) детей саперов, погибших при разминировании, в образовательных учреждениях Азербайджанской Республики независимо от формы собственности, если обучение осуществляется на платной основе.

Согласно переходным положениям законопроекта, изменения, которые планируется применять с 15 сентября 2026 года, будут распространяться также на детей сапёров, погибших при разминировании до вступления закона в силу либо скончавшихся от полученных при этом ранений (до достижения ими 23 лет).

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.