Названо количество мин, обезвреженных в Карабахе за прошлую неделю

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию о минных операциях, проведенных 20-26 апреля организациями, занимающимися разминированием на освобожденных от оккупации территориях.

Как передает Day.Az со ссылкой на ANAMA, в ходе операций по разминированию, проведенных на прошлой неделе в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Лачине, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане было обнаружено и обезврежено 39 противопехотных, 23 противотанковые мины и 621 неразорвавшийся боеприпас.

Также от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 1593,1 гектара.