Золото подешевело

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2026 года на бирже Comex опустилась ниже $4 600 за тройскую унцию впервые с 2 апреля 2026 года, следует из данных торговой площадки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным на 15:36 по бакинскомум времени, стоимость золота снижалась на 2,14%, до $4 593,3 за тройскую унцию.

К 15:40 цена фьючерса ускорила снижение и находилась на уровне $4 581,6 за тройскую унцию (-2,39%). В это же время фьючерс на серебро с поставкой в мае 2026 года находился на отметке в $71,955 за тройскую унцию (-4,09%).