В некоторых частях двух районов Баку не будет газа

Сегодня в ряде территорий двух районов Баку будет временно приостановлено газоснабжение.

Как сообщили Day.Az в "Азеригаз", отключение связано с проведением ремонтно-монтажных работ.

С 10:00 подача газа будет приостановлена в части поселка Маштагa и поселке Савалан Сабунчинского района, а также в поселке Зых Сураханского района - до завершения работ.