На этой дороге в Баку обновили асфальтовое покрытие

На части основной дороги проспекта Гейдара Алиева обновлено асфальтовое покрытие.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечается, что работы по обеспечению безопасного и комфортного движения продолжаются. В рамках этих мероприятий на одном из участков проспекта было проведено обновление дорожного покрытия.

Чтобы минимизировать неудобства для граждан, ремонтные работы выполнялись в ночное время.

"Мы непрерывно работаем для того, чтобы ваша дорога была открытой", - говорится в сообщении.