Назначен новый начальник штаба ВМФ Израиля
Бригадный генерал Гай Леви назначен начальником штаба военно-морского флота (ВМФ) Израиля.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба израильской армии.
Отмечается, что на этом посту он сменил Тала Политиса, возглавлявшего штаб последние два года.
До назначения Леви был командиром 98-й воздушно-десантной дивизии израильской армии. С момента начала операции против Хизбаллы после ее вступление в войну против Ирана, он руководил этой дивизией в районе Бинт-Джубейля в Южном Ливане.
