В Иране назвали условие для открытия Ормузского пролива

Иран Ормузский пролив для движения судов только в случае полного отсутствия угроз республике.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил представитель минобороны республики генерал Реза Талаи-ник.

"Беспрепятственное движение торгового флота [через Ормузский пролив] после окончания войны будет осуществляться в том случае, если не возникнет угрозы безопасности Ирана", - приводит его слова агентство Tasnim в Telegram-канале.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп делает легкомысленные заявления об уничтожении цивилизаций и о свержении правительств. По его словам, победа и продолжение такого подхода поставят мир на грань опасной, неконтролируемой и непредсказуемой ситуации.