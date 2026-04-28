Подписан меморандум о создании Центра лидерства и инноваций IE в Баку

Подписан Меморандум о взаимопонимании с испанской IE University о создании Центра лидерства и инноваций IE в Баку, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Документ подписали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев, президент SOCAR Ровшан Наджаф, президент IE University Сантьяго Иньигеса де Онсоньо и главный исполнительный директор ООО PASHA Holding Джалал Гасымов.