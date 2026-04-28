Səhiyyə Nazirliyinin rəhbərliyi akademik Zərifə Əliyevanın əziz xatirəsini böyük ehtiramla yad ediblər - FOTO
Azərbaycan oftalmologiya elminin görkəmli nümayəndəsi, Milli Elmlər Akademiyasının bu sahədə ilk akademiki, tibb tarixində adı əbədiləşmiş fədakar alim, qayğıkeş insan Zərifə Əliyevanın anadan olmasından 103 il keçir.
Day.Az xəbər verir ki, bu münasibətlə səhiyyə naziri Teymur Musayev və nazirliyin rəhbərliyi 2026-cı il aprelin 28-də Fəxri xiyabanda xalqımızın ümummilli lideri, müdrik rəhbər, müasir, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin məzarı önünə gül dəstələri qoyublar.
Zərifə xanım Əliyevanın əziz xatirəsi ehtiramla yad edilib, məzarı önünə əklil qoyulub və təzə çiçəklər düzülüb.
Görkəmli dövlət və ictimai xadim Əziz Əliyevin, istedadlı həkim Tamerlan Əliyevin məzarları üzərinə də tər çiçəklər qoyulub.
