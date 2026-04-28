Центр IE в Баку усиливает связи между Азербайджаном и Испанией

Центр лидерства и инноваций испанского IE University в Баку не просто образовательная инициатива, стратегическая инвестиция в будущее Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании о создании Центра лидерства и инноваций IE в Баку.

"Сегодня мы не просто подписываем документ. Мы открываем новую платформу для идей, лидерства и инноваций в Азербайджане. Создание Центра лидерства и инноваций IE в Баку является важным шагом. Он связывает Азербайджан с одним из ведущих академических и интеллектуальных институтов Европы IE University и придаёт новый импульс нашему сотрудничеству с Испанией. Для нас этот проект имеет более широкий смысл. Речь идёт о людях. О таланте. О подготовке нового поколения лидеров, способных мыслить глобально, действовать креативно и строить экономику будущего", - сказал замминистра.

По его словам, сегодня Азербайджан - стабильная, динамично развивающаяся и амбициозная страна.

"Мы инвестируем в инфраструктуру, связность, индустриальные зоны, цифровую трансформацию и международные партнёрства. Наше географическое положение даёт нам стратегическое преимущество. Наша экономическая политика задаёт направление. Но главным драйвером долгосрочного успеха остаётся человеческий капитал. Дороги, порты, индустриальные парки и технологии важны. Но без компетентных людей они остаются лишь инфраструктурой. При наличии сильного человеческого капитала они становятся двигателями роста", - добавил Э. Алиев.

Он подчеркнул, что именно поэтому этот Центр - не просто образовательная инициатива, а стратегическая инвестиция в будущее Азербайджана.

"Это также хороший пример того, как государство, бизнес и международные партнёры могут эффективно работать вместе. Хотел бы особо отметить роль PASHA Holding и SOCAR. Их участие показывает, что наш частный сектор чётко понимает одну вещь: инвестиции в людей - это самые важные инвестиции. Данная инициатива также придаёт новое измерение отношениям между Азербайджаном и Испанией. Наши страны уже сотрудничают в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, технологий и инноваций", - подчеркнул он.

Э. Алиев отметил, что стратегический экономический диалог и принятая Дорожная карта создают практическую основу для углубления взаимодействия.

"В этом контексте будущее создание Азербайджано-Испанского университета, согласованное на уровне Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Премьер-министра Педро Санчеса, станет важной вехой в нашей двусторонней повестке", - отметил заместитель министра.

По его словам, это позволит институционализировать сотрудничество в области образования, науки, инноваций и развития человеческого капитала, а также создаст прочный мост между нашими обществами.

"Я убеждён, что образование и человеческий капитал могут стать одним из самых перспективных мостов между Азербайджаном и Испанией. И сегодняшнее мероприятие - конкретный шаг в этом направлении", - сказал Э.Алиев.