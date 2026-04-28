Азербайджан и Турция обсудили развитие рынков капитала

Обсуждено развитие рынков капитала Азербайджана и Турции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

В рамках рабочего визита в Турцию делегация ЦБА побывала в Совете по рынкам капитала этой страны.

В ходе встреч были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся развития и усиления устойчивости рынков капитала, а также совершенствования нормативно-правовой базы.

Наряду с этим, между сторонами состоялся обмен опытом по таким направлениям, как маржинальная торговля, лицензирование инвестиционных компаний и инвестиционных фондов.