Роль частного сектора в ВВП Азербайджана ежегодно возрастает.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на мероприятии в Баку на тему "Развитие предпринимательства - сильная экономика".

"Ресурсы частного сектора не безграничны. Обеспечение доступа к этим ресурсам и их гармоничное предоставление предпринимателям находится в центре нашего внимания", - отметил министр.

Напомним, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 21 апреля 2016 года, ежегодно 25 апреля в Азербайджане отмечается как "День предпринимателей".

Новость обновляется