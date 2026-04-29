Полуфинал ЛЧ: "ПСЖ" обыграл "Баварию" в матче с девятью голами - ВИДЕО
"ПСЖ" одержал победу над "Баварией" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов - 5:4. Игра прошла на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, за первый тайм команды забили пять голов, что стало первым случаем в истории полуфиналов турнира.
У парижан в этой игре по дублю оформили Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле, который забил один мяч с пенальти. Еще один гол хозяев на счету Жоау Невеша. У мюнхенцев отличились Харри Кейн (с пенальти), Майкл Олисе, Дайо Упамекано и Луис Диас.
Ответный матч "ПСЖ" и "Баварии" в полуфинале Лиги чемпионов пройдет 6 мая в Мюнхене. Победитель этой пары в финале сыграет с победителем противостояния между "Атлетико" и "Арсеналом".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре