Полуфинал ЛЧ: "ПСЖ" обыграл "Баварию" в матче с девятью голами

"ПСЖ" одержал победу над "Баварией" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов - 5:4. Игра прошла на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, за первый тайм команды забили пять голов, что стало первым случаем в истории полуфиналов турнира.

У парижан в этой игре по дублю оформили Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле, который забил один мяч с пенальти. Еще один гол хозяев на счету Жоау Невеша. У мюнхенцев отличились Харри Кейн (с пенальти), Майкл Олисе, Дайо Упамекано и Луис Диас.

Ответный матч "ПСЖ" и "Баварии" в полуфинале Лиги чемпионов пройдет 6 мая в Мюнхене. Победитель этой пары в финале сыграет с победителем противостояния между "Атлетико" и "Арсеналом".