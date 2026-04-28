Telegram заблокировал более 100 тыс. групп и каналов за день

Администрация мессенджера Telegram 27 апреля заблокировала 105 491 канал и группу, следует из статистики, опубликованной на сайте мессенджера.

"Telegram ежедневно блокирует десятки тысяч групп и каналов и удаляет миллионы контента, нарушающего его условия использования, включая подстрекательство к насилию, распространение материалов с насилием над детьми и торговлю незаконными товарами", - сказано в официальном сообщении, передает Day.Az.

Всего с начала 2026 года Telegram заблокировал свыше 13,7 млн каналов и групп. Самая крупная блокировка произошла 15 февраля - тогда число заблокированных каналов превысило 230 тыс.