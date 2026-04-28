https://news.day.az/hitech/1830973.html Telegram заблокировал более 100 тыс. групп и каналов за день Администрация мессенджера Telegram 27 апреля заблокировала 105 491 канал и группу, следует из статистики, опубликованной на сайте мессенджера.
Telegram заблокировал более 100 тыс. групп и каналов за день
Администрация мессенджера Telegram 27 апреля заблокировала 105 491 канал и группу, следует из статистики, опубликованной на сайте мессенджера.
"Telegram ежедневно блокирует десятки тысяч групп и каналов и удаляет миллионы контента, нарушающего его условия использования, включая подстрекательство к насилию, распространение материалов с насилием над детьми и торговлю незаконными товарами", - сказано в официальном сообщении, передает Day.Az.
Всего с начала 2026 года Telegram заблокировал свыше 13,7 млн каналов и групп. Самая крупная блокировка произошла 15 февраля - тогда число заблокированных каналов превысило 230 тыс.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре