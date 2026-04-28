В Азербайджане предлагают изменить порядок расчета таможенной задолженности

В Азербайджане предлагают учитывать уплаченные ранее таможенные платежи при определении таможенной задолженности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Таможенный кодекс, включенным в повестку пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 1 мая.

Согласно предлагаемым изменениям, речь идет о товарах, ранее выпущенных в свободное обращение на таможенной территории с частичным освобождением от таможенных пошлин и налогов в связи с их конечным использованием. Это также касается товаров, помещенных под процедуру временного ввоза с частичным освобождением от платежей.

В случае последующего помещения таких товаров под процедуру выпуска для свободного обращения, а также при оформлении остатков и отходов, образовавшихся в результате их уничтожения, при расчете таможенной задолженности будет учитываться сумма ранее уплаченных таможенных пошлин и налогов по данным товарам.