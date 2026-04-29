Масштабные сбои в работе X зафиксированы в ряде стран
Пользователи из нескольких стран сообщают о неполадках в работе социальной сети X.
Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Наибольшее количество жалоб поступило из США - около 12 тысяч пользователей сообщили о сбоях. Из них 40% отмечают проблемы в работе приложения, 27% испытывают трудности с загрузкой новостной ленты, а 23% сталкиваются с неполадками на сайте.
Кроме того, сбои фиксируются и в других странах. В Великобритании о проблемах сообщили около 3,5 тысячи пользователей, в Канаде - порядка 1,3 тысячи, в Германии - около 1,1 тысячи, а также в ряде других государств.
Причины неполадок на данный момент не уточняются.
