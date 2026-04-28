Мадьяр озвучил решение насчет Сийярто на посту вице-спикера парламента

Победившая на выборах в Венгрии партия "Тиса" не поддержит кандидатуру действующего министра иностранных дел Петера Сийярто на должность вице-спикера парламента от партии "Фидес".

Как передает Day.Az, об этом сообщил глава политической партии Петер Мадьяр в соцсетях. Он потребовал выдвижения нового кандидата.

Я заранее заявляю, что "Тиса" не проголосует за Петера Сийярто... на пост вице-спикера парламента. Ждем нового кандидата от "Фидес", - написал Мадьяр.