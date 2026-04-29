Маск судится с создателями ChatGPT

В США стартовало судебное разбирательство по иску Илона Маска против OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана, в котором глава X (ранее Twitter) обвиняет организацию в отходе от первоначальной некоммерческой миссии и введении его в заблуждение на ранних этапах проекта.

Размер исковых требований составляет $150 млрд, которые в случае удовлетворения будут направлены в некоммерческое подразделение OpenAI, сообщает Reuters, передает Day.Az.

В рамках первых слушаний Маск выступил с показаниями, в которых обозначил собственную ключевую роль в создании проекта. По его словам, именно он сформулировал концепцию, предложил название, привлек ключевых специалистов и обеспечил стартовое финансирование, позиционируя OpenAI как благотворительную инициативу без коммерческой выгоды для отдельных участников.

Он также отметил, что одним из мотивов создания OpenAI стали опасения относительно ускоренного развития искусственного интеллекта в Google без достаточного акцента на безопасность. В этом контексте он сослался на дискуссию с сооснователем компании Ларри Пейджем, в которой стороны разошлись во взглядах на потенциальные риски ИИ.

Также Маск указал на привлечение в OpenAI исследователя Ильи Суцкевера, ранее работавшего в Google, после чего, по его словам, его отношения с Пейджем ухудшились.

В адрес Альтмана прозвучали обвинения в неправомерных действиях. При этом Маск подчеркнул, что исход дела может иметь прецедентное значение для регулирования деятельности благотворительных организаций в США.

Представители ответчиков отвергли претензии, заявив, что Маск хотел получить контроль над компанией и инициировал судебный процесс после неудачных попыток добиться этого. Судья, в свою очередь, обратила внимание сторон на необходимость сдержанности в публичных комментариях, в том числе в социальных сетях, после резких высказываний Маска в адрес Альтмана.