Раскрыт новый смартфон Xiaomi

Корпорация Xiaomi готовит смартфон, который будет иметь большой аккумулятор и тонкий корпус.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание GizmoChina со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station.

По данным специалиста, китайская корпорация представит серию флагманских телефонов, которые могут выйти уже осенью в Китае, позже - по всему миру. В линейку войдут несколько смартфонов. Ключевой особенностью устройств инсайдер назвал топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 и двойную камеру с объективами разрешением 200 мегапикселей каждый.

Также аппараты линейки Xiaomi 18 будут иметь OLED-экран с ультратонкими рамками размером не меньше 6,3 дюйма. Все девайсы получат аккумулятор емкостью не менее 7000 миллиампер-часов и ускоренную зарядку.

Журналисты GizmoChina рассказали, что в серию смартфонов войдут Xiaomi 18, 18 Pro и 18 Pro Max. При этом обычно китайский IT-гигант выпускает свои флагманские продукты в конце года, однако в этот раз их анонс может состояться в сентябре.