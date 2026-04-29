Военно-технический альянс: что предложит Азербайджану чешский ВПК

Автор: Лейла Таривердиева

"Мы закупаем у Чехии много продукции военного назначения, и на данном этапе ведутся переговоры по конкретным проектам, связанным с совместным производством", - сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. По словам главы государства, наше взаимодействие в будущем с такими странами, как Чехия, обладающими большим опытом в этой сфере, имеет особое значение.

Военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Чехией активно развивается, охватывая закупки вооружений и переговоры о совместном производстве. Чехия, обладающая развитым военно-промышленным комплексом, предлагает Азербайджану современные технологии, включая учебно-тренировочные самолеты L-39NG. L-39NG (Next Generation) - это современная машина от Aero Vodochody, созданная на базе L-39 Albatros. Самолет оснащен двигателем FJ44-4M, цифровой кабиной и модернизированной авионикой. L-39NG предназначен для обучения пилотов истребителей четвертого и пятого поколений.

Согласно чешским СМИ, авиастроительная компания Aero Vodochody загружена заказами на несколько лет вперед.

Отметим, что в ходе визита в Азербайджан премьер-министра Чехии Андрея Бабиша сопровождали представители 50 чешских компаний. В том числе представляющих ВПК.

24 апреля 2026 в Баку с участием представителей министерств обороны Азербайджана и Чехии состоялись переговоры о двустороннем военном сотрудничестве. По итогам переговоров между сторонами был подписан План двустороннего военного сотрудничества на 2026 год, включающий также обучение азербайджанских специалистов в чешских военных учебных заведениях.

Интересоваться чешским ВПК Азербайджан начала еще в 2011 году, когда делегация Миноборонпрома побывала в Чехии и познакомилась с возможностями компаний этой страны.

В марте 2016 года Азербайджан посетила чешская делегация во главе с председателем комитета обороны Палаты депутатов парламента. На переговорах с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым присутствовали представители военных компаний Чехии, заинтересованные в продаже систем наблюдения, адаптированных к местным условиям. Обсуждалось также сотрудничество в сфере военного образования, обмен опытом и другие вопросы.

Практическое военно-техническое сотрудничество двух стран стартовало в 2017 году. СМИ сообщали о приобретении Азербайджаном новых самоходных артиллерийских установок (САУ) чешского производства. Новые приобретения были сразу привлечены к проходившим в сентябре того года широкомасштабным учениям с участием различных видов и родов войск. В тот период появление у Азербайджана чешских гаубиц вызвало большой шум. Между тем, Азербайджан не делал из этих сделок никакого секрета.

Увидев видеоролик учений, армянская сторона начала требовать от Чехии ответа, как РСЗО RM-70 и САУ Дана-М1 (Dana-M1) производства холдинга Czechoslovak Group попали к Азербайджану. Приобретение современных боевых систем ожидаемо вызвало негативную реакцию в Ереване. Чешские чиновники делали большие глаза, а тем временем сотрудничество между Баку и Прагой продолжалось. Потому что де-юре эмбарго ОБСЕ на поставки вооружений сторонам карабахского конфликта не существовало. Организация лишь требовала от своих членов не продавать оружие. И какое-то время страны-члены этому требованию следовали. Пока Азербайджан не начал увеличивать оборонный бюджет и партнерство с ним не стало коммерчески выгодным. Заинтересована в сотрудничестве с Баку в сфере вооружений была не только Чехия, но и другие европейские производители. Поэтому устроенный армянской стороной ажиотаж быстро сошел на нет и остался без последствий.

Чехия это важный партнер Азербайджана. Военно-промышленному комплексу этой страны есть, что предложить Баку. ВПК Чехии - это динамично развивающийся сектор, специализирующийся на производстве стрелкового оружия, боеприпасов, бронетехники и авиастроении. Ключевые компании обеспечивают поставки для НАТО и экспортируют продукцию по всему миру. Сектор переживает рост, инвестируя в расширение производства, включая боевые машины и радиолокационные системы. Для Азербайджана важен фактор членства Чехии в НАТО, так как через военно-техническое сотрудничество с Прагой он в определенной степени получает доступ к западным военным технологиям и стандартам. Кроме того, укрепление военного потенциала за счет партнерства с европейским производителем тоже играет немаловажную роль.

Чехии есть, что предложить Азербайджану. По оценкам экспертов, чешский ВПК сегодня превращается в двигатель экономики и скоро сможет заменить в этом статусе автомобильную промышленность. Хотя взлет чешского ВПК так или иначе связывают с войной в Украине, тем не менее, у отрасли имеются большие перспективы. Вряд ли после окончания российско-украинской войны спрос на вооружение пойдет на спад. В связи с проблемами на самом евроатлантическом пространстве, с трениями между США и НАТО, у Европы появилось достаточно поводов серьезно задуматься о своей безопасности и укреплении собственных вооруженных сил.

В последние тридцать лет Чехия отличалась самым высоким уровнем производства автомобилей на душу населения в мире. Теперь производство авто сокращается, зато на смену этой отрасли приходит военная промышленность, переживающая сегодня бум. Как пишут чешские СМИ, оружейные заводы страны переживают золотые времена.

У такого успеха есть историческая основа. Территория нынешней Чешской Республики была одним из европейских центров производства вооружений еще до Первой мировой войны. Образованная затем Чехословакия имела статус одного из ведущих мировых производителей и экспортеров оружия. По данным мировых СМИ, в период с 1958 по 1989 год Чехословакия произвела десять тысяч истребителей и учебных самолетов. По оценкам экспертов, чехословацкое оружие было лучшим в то время среди стран социалистического лагеря и экспортировалось в десятки стран мира.

После распада Чехословакии на два отдельных государства в 1993 году произошел и раздел военно-промышленного комплекса. Производство танков и тяжелой техники осталось в основном в Словакии, а авиастроение, производство боеприпасов, радиолокационных систем и стрелкового оружия - в Чешской Республике.

В 2025 году Чехия стала мировым лидером по производству боеприпасов. В связи с продолжающейся войной в Украине особенно повысился интерес к так называемому "расходному материалу" - боеприпасам.

Боеприпасы для стрелкового и бронетанкового оружия производятся тремя крупнейшими компаниями Чехии. Это STV Group, Colt CZ Group и Czechoslovak Group (CSG). Эти компании также вошли в число крупнейших мировых производителей как малокалиберных патронов (для пистолетов и винтовок), так и крупнокалиберных снарядов для гаубиц и артиллерии. Кроме того, чешские производители развивают бизнес, продвигаясь на европейский рынок. Так, CSG приобрела таких производителей боеприпасов, как итальянская Fiocchi Munizioni и британская Lyalvale Express. Еще одним приобретением Czechoslovak Group стала американская компания The Kinetic Group, владеющая популярными брендами Remington, Federal и CCI Ammunition. После этой сделки CSG вошла в тройку крупнейших производителей малокалиберной амуниции в мире, сообщают чешские СМИ.

В целом же Czechoslovak group производит широкий спектр продукции - от крупнокалиберных снарядов до БМП, самоходных гаубиц, танков, ракетных установок и др.

Лидирует же в выпуске крупнокалиберных снарядов STV Group. Компания рассчитывает довести производство до 500 тысяч артиллерийских снарядов в год. Для компании это достаточно высокая планка, если учесть, что США производят 1,2 миллиона таких снарядов в год.

Азербайджан сделал ставку на Чехию, исходя из ее вышеперечисленных возможностей. И что важно - Чехия заинтересована в этом партнерстве ничуть не менее Баку.