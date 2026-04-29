В Китае школьник самостоятельно собрал турбореактивный двигатель

В Китае внимание общественности привлек 14-летний подросток Че Цзиньган с острова Хайнань, который самостоятельно сконструировал турбореактивный двигатель в гостиной своего дома.

Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP), передает Day.Az.

Школьник, называющий себя ракетчиком, рассказал, что его страсть ко "всему, что летает", заставила приступить к изучению математического анализа и аэродинамики еще в третьем классе начальной школы. Полученные знания позволили ему перейти к ручной сборке сложных моделей в домашних условиях.

В роликах, которые мать подростка публикует в социальной сети для 30 тыс. подписчиков, подросток показывает процессы изготовления и тестирования моторов, при этом используя профессиональную терминологию.

На фоне новой разработки мальчик оказался в центре внимания. В соцсетях возникли дискуссии о подлинности его способностей, однако сам он спокойно относится к скептицизму. Подросток также рассказал, что не боится неудач в своей работе.

