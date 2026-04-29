Обсуждено сотрудничество в консульской сфере между Азербайджаном и Сербией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, обсуждения состоялись в Белграде в ходе третьих по счету консульских консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Республики Сербия.

Отмечено, что на консультациях азербайджанскую делегацию возглавлял начальник Консульского управления МИД Эмиль Сафаров, а сербскую делегацию - исполняющая обязанности помощника министра иностранных дел Сербии по консульским вопросам Наташа Рашевич.

В ходе консульских консультаций были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества с Республикой Сербия в консульской сфере, в том числе возможности подписания новых двусторонних документов по данному направлению.

Наряду с этим состоялся обмен мнениями о последних нововведениях, реализованных в консульской сфере, включая имеющийся опыт обеих стран и применяемые механизмы в области цифровизации консульских услуг, а также рассмотрены возможности расширения сотрудничества в этой сфере и взаимного внедрения передового опыта.

Кроме того, была подчеркнута важность укрепления связей между двумя странами в таких областях, как миграция, юстиция, образование, труд и социальная защита.

На встрече также состоялся обмен мнениями и опытом относительно эффективного обеспечения консульской защиты граждан в кризисных ситуациях и регулирования трудовой миграции.